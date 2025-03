Volkswagen: collaboration avec Valeo sur les véhicules MQB information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Volkswagen, Valeo et Mobileye annoncent collaborer au développement de systèmes d'assistance à la conduite plus avancés, de façon à améliorer la sécurité et le confort de conduite dans les futurs véhicules de Volkswagen basés sur sa plateforme MQB.



Cette collaboration vise à intégrer des technologies permettant une conduite partiellement automatisée (niveau 2+) dans ces véhicules qui seront commercialisés dans les prochaines années, tout en répondant aux attentes des clients et aux exigences réglementaires.



Le constructeur automobile allemand souligne en outre que cette collaboration intègre des équipements et logiciels de haute qualité, réduisant ainsi la complexité et rationalisant l'approvisionnement, ce qui soutient la transformation du groupe.



Dans ce cadre, Valeo fournit des calculateurs, des capteurs et des solutions logicielles de stationnement haute performance, tandis que Mobileye apporte sa plateforme Surround ADAS, incluant le processeur EyeQ 6 High et les technologies de cartographie.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 102,550 EUR XETRA +1,13%