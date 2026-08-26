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Volkswagen choisit Continental pour équiper le nouvel ID. Polo
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 16:05
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Le manufacturier allemand fournira en première monte ses pneus été EcoContact 7 sur le nouveau modèle électrique compact de Volkswagen.

Continental annonce avoir obtenu l'homologation de Volkswagen pour équiper en première monte le nouvel ID. Polo avec ses pneus été EcoContact 7 en dimensions 17 et 18 pouces.

L'EcoContact 7 vise notamment à réduire la résistance au roulement et la consommation d'énergie grâce à sa conception et à sa structure latérale Aerodimple, inspirée des alvéoles d'une balle de golf, qui permet aussi de réduire les turbulences aérodynamiques, assure Continental.

Enfin, la conception de la bande de roulement Silent Pattern permet de limiter le bruit de roulement, notamment en conduite urbaine.

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