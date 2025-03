Volkswagen: CA stable pour les Véhicules Utilitaires en 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - Volkswagen rapporte que le chiffre d'affaires de sa division Volkswagen Véhicules Utilitaires est resté stable en 2024, à 15.12 milliards d'euros, malgré un recul de 4 % du volume des ventes et un nombre de véhicules livrés stable.



Le résultat opérationnel est en baisse, à 743 millions d'euros (2023 : 873 millions d'euros), en raison de mesures de restructuration. Il reste toutefois nettement supérieur à celui de 2022 (527 millions d'euros). 'Ces dépenses constituent un investissement pour notre avenir et nous permettront à terme d'oeuvrer à une meilleure maîtrise des coûts ', assure Michael Obrowski, directeur financier.



Le constructeur rapporte que l'exercice 2024 a été marqué par 'une offensive commerciale' avec trois premières mondiales (nouveau Transporter, l'ID. Buzz GTX, nouveau California) et qu'à cet égard, 'Volkswagen Véhicules Utilitaires dispose aujourd'hui du portefeuille le plus complet de son histoire' avec des modèles adaptés à un usage professionnel et aux loisirs.



Pour 2025, 'nous entendons investir de nouveaux marchés, notamment dans la région Asie, par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong ou en Indonésie. Ces nouveaux marchés contribueront à augmenter la part du tout électrique dans notre offre', a commenté Lars Krause, membre du Directoire en charge des Ventes, du Marketing et de l'Après-vente chez Volkswagen Véhicules Utilitaires.



'Notre objectif est clair : en 2025, l'ID. Buzz ainsi que les versions 100 % électriques du Transporter et de la Caravelle devront représenter une part supérieure à 10 % dans le volume total des véhicules livrés aux clients ', a-t-il conclu.







