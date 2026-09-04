Volkswagen au régime sec, 50 000 emplois dans le viseur

Le conseil de surveillance du groupe a validé à l'unanimité un vaste plan de redressement, avec 50 000 suppressions de postes et une gamme réduite. Volkswagen veut restaurer sa compétitivité sans fermer d'usines, tout en préparant une profonde réorganisation de son appareil industriel européen.

Premier constructeur automobile européen, Volkswagen va engager une restructuration d'ampleur. Le conseil de surveillance a approuvé à l'unanimité le plan défendu par Oliver Blume, qui vise une rentabilité de 9% d'ici 2030.

Le programme prévoit la suppression d'environ 50 000 postes, une réduction du nombre de modèles et une simplification des participations du groupe. Oliver Blume y voit un "signal fort pour l'avenir de Volkswagen".

Le président du conseil de surveillance, Hans Dieter Pötsch, estime que ce plan doit assurer la compétitivité du groupe à long terme. Wolfgang Porsche, actionnaire de référence, a prévenu que "le véritable travail commence maintenant".

Pas de fermeture d'usines, pour l'instant

Les représentants des salariés ont obtenu plusieurs garanties : aucun site ne sera abandonné et aucune fermeture d'usine n'est décidée. L'externalisation de la marque Volkswagen VP et de VW Composants est également écartée.

D'ici 2035, le groupe Volkswagen (marques Volkswagen, Audi, Cupra, Porsche, Skoda...) rationalisera sa gamme de modèles d'environ 50% et réduira la complexité de son offre d'environ 75%, assure-t-il dans son communiqué.

Volkswagen doit désormais élaborer, d'ici fin juin 2027, une nouvelle organisation industrielle. Le groupe évalue ses surcapacités européennes à 500 000 véhicules et s'interroge sur l'avenir des usines d'Emden, Zwickau, Neckarsulm et Hanovre après 2031.

L'accord est l'aboutissement de négociations intensives, avec la Basse-Saxe dans un rôle de médiateur. Le plan finalement adopté reste très proche des demandes initiales du directoire, malgré les fortes tensions avec les syndicats et les représentants du personnel.

En préouverture, le titre Volkswagen progressait fortement après ces annonces.