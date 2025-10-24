Volkswagen annonce la nomination de Karsten Schnake à la tête des Achats
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 16:45
Il succède à Dirk Große-Loheide, qui prendra une retraite anticipée conformément à un accord de longue date.
Schnake, actuellement responsable des Achats chez Skoda Auto, conservera ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2025 afin d'assurer une transition fluide. Entré chez Volkswagen en 1996, il a occupé plusieurs postes de direction en Europe et en Chine, notamment dans les Achats stratégiques et la coordination industrielle.
Le CEO du groupe, Oliver Blume, a salué 'la réorganisation stratégique menée avec succès' par Dirk Große-Loheide et s'est dit confiant dans la capacité de Karsten Schnake à poursuivre cette dynamique.
Valeurs associées
|90,220 EUR
|XETRA
|+0,96%
A lire aussi
-
Donald Trump a abruptement rompu les négociations commerciales avec le Canada, furieux d'une campagne publicitaire de l'Ontario contre la hausse des droits de douane entre les deux pays, alors que le Premier ministre canadien Mark Carney s'efforce vendredi de calmer ... Lire la suite
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé vendredi à "en faire plus" pour renforcer les moyens d'action longue portée de l'Ukraine, lors d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky avant une réunion des alliés de l'Ukraine. "Je crois que nous pouvons en ... Lire la suite
-
(AOF) - Mersen (-18,26% à 23,05 euros) Mersen a lourdement chuté ce vendredi après avoir dévoilé des revenus en baisse organique de 4,3%, à 285 millions d'euros, pour le compte du troisième trimestre. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'affiche en baisse de ... Lire la suite
-
(AOF) - Accor (+7,04% à 45,18 euros) Le groupe hôtelier a signé la meilleure performance de l'indice phare de la place parisienne après la publication de son point d'activité trimestriel, le relèvement d'un objectif financier et la possible cotation en bourse de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer