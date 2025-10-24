 Aller au contenu principal
Volkswagen annonce la nomination de Karsten Schnake à la tête des Achats
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 16:45

Volkswagen annonce la nomination de Karsten Schnake à la direction des Achats de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers et au Comité exécutif élargi du Groupe, à compter du 1er novembre 2025.

Il succède à Dirk Große-Loheide, qui prendra une retraite anticipée conformément à un accord de longue date.

Schnake, actuellement responsable des Achats chez Skoda Auto, conservera ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2025 afin d'assurer une transition fluide. Entré chez Volkswagen en 1996, il a occupé plusieurs postes de direction en Europe et en Chine, notamment dans les Achats stratégiques et la coordination industrielle.

Le CEO du groupe, Oliver Blume, a salué 'la réorganisation stratégique menée avec succès' par Dirk Große-Loheide et s'est dit confiant dans la capacité de Karsten Schnake à poursuivre cette dynamique.

