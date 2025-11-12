 Aller au contenu principal
Nikkei 225
51 063,31
0,00%
Volkswagen affirme que la technologie Rivian JV pourrait être étendue aux voitures à combustion à l'avenir
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Début des essais hivernaux sur les modèles Volkswagen, Scout et Audi

*

Volkswagen a accepté d'investir 5,8 milliards de dollars dans Rivian l'année dernière

*

ID.Every1 de VW lancera le logiciel RV Tech en 2027

(Ajout d'un commentaire exécutif et de détails aux paragraphes 7 et 8) par Abhirup Roy et Rachel More

Volkswagen Group VOWG.DE a déclaré mercredi que la technologie qu'il développe avec le fabricant américain de véhicules électriques Rivian Automotive

RIVN.O pourrait éventuellement être utilisée dans ses véhicules à moteur à combustion interne.

L'intégration des logiciels et de l'électronique entre les plates-formes est cruciale pour Volkswagen, qui a eu du mal à unifier son architecture technologique entre les marques après des retards répétés dans son unité de logiciels interne, Cariad.

Le constructeur automobile allemand compte sur son partenariat avec Rivian pour accélérer le développement d'une plateforme automobile évolutive de nouvelle génération et combler l'écart avec des rivaux comme Tesla TSLA.O et les concurrents chinois.

"Il est certain qu'il s'agit d'une architecture extrêmement performante et nous pourrions permettre à l'avenir de l'utiliser également pour les moteurs à combustion interne, mais comme nous l'avons déjà souligné, nous nous concentrons clairement sur la mise en œuvre des véhicules électriques et tout ce qui viendra ensuite sera décidé à un stade ultérieur", a déclaré Carsten Helbing, co-directeur général de la coentreprise RV Tech.

La demande de VE aux États-Unis devrait ralentir après l'expiration du crédit d'impôt américain de 7 500 dollars, tandis qu'en Europe, Volkswagen et d'autres constructeurs automobiles historiques sont confrontés à une pression croissante de la part des fabricants chinois à bas prix qui étendent leur empreinte dans la région. Volkswagen a accepté d'investir 5,8 milliards de dollars

dans Rivian l'année dernière, une décision largement considérée comme un effort pour renforcer ses capacités logicielles après les échecs de Cariad.

"L'architecture est tout à fait capable de gérer d'autres configurations de groupes motopropulseurs. Nous ne voyons donc pas de problème majeur, mais il s'agit bien sûr d'un travail supplémentaire du côté des composants et de la plateforme", a déclaré M. Helbing à Reuters.

Les deux entreprises ont déclaré que les essais hivernaux commenceront d'ici la fin de l'année, afin d'évaluer les performances du système dans des conditions difficiles sur la Volkswagen ID.Every1, un modèle d'Audi et un modèle de Scout.

Le prochain modèle de voiture compacte du constructeur allemand, ID.Every1, sera le premier à être équipé de la nouvelle architecture logicielle et électrique RV Tech, dont le lancement est prévu pour 2027.

D'ici la fin de la décennie, d'autres modèles du groupe VW sur la plateforme Scalable Systems devraient utiliser les logiciels et l'électronique de la coentreprise.

Véhicules électriques

Valeurs associées

BMW
89,060 EUR XETRA +1,99%
RIVIAN AUTO RG-A
17,5200 USD NASDAQ -2,77%
TESLA
430,6000 USD NASDAQ -2,05%
VOLKSWAGEN
101,000 EUR XETRA +1,35%
