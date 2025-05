Volkswagen: accord pluriannuel avec Wells Fargo aux USA information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que Volkswagen Financial Services (VWFS), branche de services financiers du groupe Volkswagen Group of America, et Wells Fargo ont annoncé aujourd'hui le lancement de leur accord de co-marquage pluriannuel.



Concrètement, Wells Fargo servira désormais de fournisseur privilégié de financement pour les achats des marques Volkswagen (VW) et Audi sur le marché américain.



Ce nouveau partenariat soutiendra également la marque Ducati à partir d'avril 2026.



VWFS continuera à gérer les contrats de financement au détail qu'il a initiés avant le lancement de l'accord avec Wells Fargo.







