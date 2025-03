Volkswagen : -4% rechute sous les 103E information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 16:38









(CercleFinance.com) - Volkswagen décroche de -4% rechute sous les 103E et menace directement le support des 103E du 27 et 28 février (ouverture).

La formation d'un rounding-top sous 110E (culmination le 10 mars) est quasiment achevée.

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 98,92E du 21 févier, puis le test d'un support vers 97,3E (ex-zénith du 27/09/2024).





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 102,550 EUR XETRA -4,38%