Volkswage: Elli lance la borne de recharge Flexpole Plus

(CercleFinance.com) - Volkswagen Group Charging (Elli) annonce le lancement de la borne de recharge rapide Flexpole Plus, présentée au salon Power2Drive à Munich.



Dotée d'une batterie tampon, elle permet une installation simplifiée sans mise à niveau du réseau.



Offrant jusqu'à 150 kW en courant continu, elle intègre un terminal de paiement modulaire, une gestion intelligente de l'énergie, un refroidissement optimisé et une interface personnalisable.



'Elli Flexpole permet de déployer des infrastructures de recharge sur des sites qui étaient auparavant considérés comme incompatibles', indique Mark Möller, Chief Technical Officer chez Volkswagen Group Charging (Elli).



'Le nouveau terminal de paiement peut désormais accueillir la quasi-totalité des infrastructures de paiement. La borne est donc adaptée aux sites de recharge publics, semi-publics et appartenant aux entreprises', a-t-il ajouté.





