Voitures électriques à 100 euros par mois : le gouvernement veut accélérer sur le "leasing social"

Christophe Béchu remet les clés de sa voiture à une bénéficiaire du "leasing social", à Joinville-le-Pont, le 22 janvier 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Près de 35.000 voitures électriques à une centaine d'euros par mois devraient être louées dans le cadre du "leasing social". Mais quelque 90.000 Français ont demandé à être "tenus au courant des évolutions du dispositif qui doit permettre aux plus modestes parcourant plus de 8.000 km par an d'accéder aux véhicules électriques.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a la tutelle des Transports, a remis lundi 22 janvier les clés de l'un des premiers véhicules loués, une Peugeot e-208, à une jeune étudiante, dans une concession de Joinville-le-Pont (Seine-et-Marne).

Le volume initial de 25.000 locations a été établi "compte tenu de la disponibilité des véhicules", a rappelé le ministre. "On discute avec les concessionnaires. On est en train de consolider ces disponibilités" , a-t-il souligné.

"On avait prévu 20.000 voitures, on est en train de voir la suite", a confirmé Sandrine Bouvier de Stellantis, le groupe propriétaire de Peugeot et Citroën. "On pourrait monter au moins au double" , notamment sur d'autres modèles que la Peugeot 208, chez Opel, Fiat ou chez Jeep.

Des véhicules construits en France ou en Europe

L'offre attire "des jeunes qui roulaient en voiture d'occasion , ou des familles qui passent à l'électrique", avec des SUV comme l'Opel Mokka ou le Peugeot 2008, a souligné Sandrine Bouvier. La cliente du jour, Rim Elotreuch, 21 ans, étudiante en kinésithérapie, a choisi une e-208 (assemblée en Slovaquie) avec quelques options qui font monter la facture à 147 euros par mois (peinture "bleu vertigo", écran 10 pouces) pour remplacer sa 208 thermique. Salariée dans un Leclerc de la région, elle pourra recharger au travail.

Dans cette concession Peugeot, le leasing social représente 80% des ventes en ce début d'année et a animé les dernières journées portes ouvertes, souligne Antoine Gregori, directeur commercial véhicules neufs de la concession.

"Ce dispositif de voitures Macron (en référence aux bus Macron lancés en 2025, NDLR), je suis convaincu qu'il va faire des petits chez nos voisins", a lancé Christophe Béchu. "Partout, on se pose la question de comment faire une écologie qui soit bonne pour la planète et bonne pour le pouvoir d'achat ".

Le "leasing social", lancé en décembre 2023, est un dispositif de location avec option d'achat (LOA) à moins de 100 euros par mois pour les citadines, et 150 euros pour les familiales (hors assurance et entretien), réservé aux personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15.400 euros, roulent plus de 8.000 km par an ou habitent à plus de 15 km de leur lieu de travail.

Seuls les véhicules construits en France ou en Europe sont éligibles à ce bonus. Sans apport initial, la location est prévue pour trois ans, renouvelables une fois. L'État finance chaque location à hauteur de 13.000 euros maximum.