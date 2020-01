Communiqué de presse VOGO



VOGO signe un partenariat avec la chaîne de télévision SPORT EN FRANCE.

Lancement de l'activité "Achats in-app".



VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce la signature du partenariat avec la chaîne de télévision « Sport en France », la chaîne du mouvement sportif.

Lancée en mai 2019, Sport en France, éditée par Media 365 pour le compte du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), est au service de tous les sports, de toutes les fédérations et de leurs clubs. Accessible à tous, 24/24, 365 jours par an en haute définition sur les box des principaux opérateurs et via un site Internet dédié, la chaîne couvre notamment les compétitions sportives nationales et internationales qui n'avaient jusque-là pas ou peu d'accès à la télévision grand public.