Communiqué de presse VOGO



VOGO signe un accord avec l’US Soccer pour le déploiement de ses solutions VOKKERO STAFF et VOKKERO ELITE.



Créée en 1913, l’US Soccer est la Fédération Américaine de Football qui gère les équipes nationales masculines et féminines. Elle est membre de la CONCACAF et est affiliée à la FIFA depuis 1914.

Après un premier déploiement réussi des solutions de communication audio VOKKERO lors du tournoi de la CONCACAF en mars 2025, l’US Soccer a choisi VOGO pour l’achat de terminaux VOKKERO STAFF dans le but d’équiper ses coachs et équipes médicales.