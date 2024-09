Communiqué de presse VOGO



Résultats Semestriels 2024 :

Augmentation du chiffre d’affaires de 26%.

EBITDA positif.

Confirmation de la dynamique de croissance et d’amélioration des résultats.



Une solide performance portée par le Sport et l’accélération à l’International.



Sur le 1er semestre 2024, le chiffre d’affaires atteint 5,7m€ en croissance de +26% par rapport au 1er semestre 2023. Cette forte hausse a été soutenue principalement par le Sport (86% du CA total du semestre) grâce en particulier aux premiers bénéfices de la Certification FIFA obtenue en juillet 2023 (pour une période de 4 ans) et au déploiement engagé du modèle TaaS (Technology as a Service) parfaitement adapté aux besoins de ce marché. Pour rappel, ce nouveau modèle de vente est caractérisé par des contrats pluriannuels intégrant matériels, logiciels et prestations, offrant une récurrence accrue sur les revenus et un nouveau levier d’appréciation des marges.