Communiqué de presse VOGO



Nomination de Nicolas Noquet au poste de Directeur Administratif et Financier.



Fort d’une expérience de plus de 20 ans au sein de groupes internationaux, Nicolas est diplômé de l’université Paris X et de Sup de Co. Reims / Neoma. Il débute sa carrière chez Deloitte & Associés en tant que manager en audit externe. Il développe ensuite son expertise financière chez Econocom (groupe international côté spécialisé dans les services liés à la transformation numérique, Econocom a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2023) comme Directeur Audit interne du Groupe pendant 2 ans. En 2014, il intègre la direction administrative et financière des activités location du Groupe avant d’en prendre la Direction tout en assurant le pilotage financier des filiales anglo-saxonnes (UK, Irlande, USA, Canada). Nicolas prend enfin les fonctions de Directeur administratif et financier d’Econocom France pendant près de 5 ans.