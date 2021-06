Communiqué de presse VOGO



Lancement commercial prometteur pour VOGOSCOPE.

Une offre internationale unique déployée par la joint-venture créée par ABEO et VOGO.



VOGO et ABEO annoncent les premiers succès commerciaux de leur solution VOGOSCOPE, premier kit « clé-en-main » de captation multi-caméras et

de diffusion vidéo Live & Replay destiné aux sports amateurs, aux centres d'entraînement et aux collectivités.



VOGOSCOPE, outils vidéo faciles à mettre en œuvre et polyvalents destinés aux coachs sportifs et staff technique (amélioration de la performance sportive des athlètes), permet également au public de suivre les compétitions ne bénéficiant pas d'une captation filmée ou télévisée.