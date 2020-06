VOGO : L'offre VOGOSPORT s'étend en dehors des stades avec le lancement de la solution out stadia "Palce virtuelle".

Communiqué de presse VOGO



L'offre VOGOSPORT s'étend en dehors des stades avec le lancement de la solution out stadia "Place virtuelle".



VOGO annonce l'enrichissement de l'offre VOGOSPORT avec le lancement d'une nouvelle solution out-stadia « Place Virtuelle » à destination des fédérations, ligues, clubs, organisateurs d'événements, ayant droits et diffuseurs. Cette nouvelle offre répond aux enjeux des acteurs de l'industrie du Sport contraints aujourd'hui de se réinventer pour traverser la crise sanitaire actuelle, se préparer à l'éventualité de répliques futures et offrir aux acteurs économiques du Sport des nouvelles sources de revenus.