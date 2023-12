Communiqué de presse VOGO



L’Etat, la Région Occitanie et Montpellier Méditerranée Métropole aux côtés de VOGO pour répondre aux enjeux mondiaux de prévention et de détection des commotions cérébrales dans le sport.



800 000€ de financements pour avancer dans l’innovation.



L’Etat, la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole et VOGO annoncent la mobilisation de financements pour le programme DISNUM portant sur le développement de solutions innovantes pour la prévention et la détection des commotions cérébrales dans l’univers du sport. Le projet DISNUM, qui est partie intégrante du projet global DIAGINSPORT, a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets collaboratif I-DEMO mené en partenariat avec l’Etat. Ce premier volet de financements, d’un montant total de 800 000€ sous forme de subventions et d’avances remboursables a été apporté par la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole et l’Etat, pleinement engagés aux côtés de VOGO pour répondre à un enjeu mondial de santé publique pour les sportifs professionnels, amateurs et les jeunes pratiquants.