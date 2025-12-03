VOGO : Franc succès de l'Offre Publique Mixte, ABEO détient 86,43% du capital de VOGO

A la suite de la publication, ce jour, par l’Autorité des marchés financiers (AMF), des résultats de l’offre publique mixte initiée par ABEO sur les titres de VOGO non encore détenus par ABEO (l' « Offre »), ABEO détiendra à l’issue de la période d’Offre initiale 5 299 021 actions VOGO, représentant 86,43% de son capital et 79,85% au moins de ses droits de vote théoriques.



La période initiale de l’Offre s’est clôturée avec succès le 28 novembre 2025. 3 925 323 actions VOGO ont été apportées à l’Offre, soit 64,02% du capital et 50,79% au moins des droits de vote théoriques de VOGO, permettant à ABEO de détenir1 86,43% du capital et 79,85% au moins des droits de vote théoriques de VOGO à compter du règlement-livraison de l’Offre initiale, prévu le 10 décembre 2025 (hors traitement des rompus, tel que décrit dans la note d’information relative à l’Offre).