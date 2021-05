Communiqué de presse VOGO



VOGO annonce une multiplication des succès commerciaux à l'international pour sa gamme de produits VOKKERO (MLS aux Etats-Unis, CAF en Afrique, Fédérations Nationales de Football au Japon et au Qatar, etc.).



VOGO annonce plusieurs succès commerciaux sur sa gamme de produits VOKKERO. Ces solutions de communication audio dédiées aux professionnels du sport (arbitrage, surveillance médicale, coaching, etc.) ont contribué à la solide dynamique commerciale constatée au second semestre 2020.