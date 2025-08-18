Google mise sur le nucléaire pour alimenter ses centres de données
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 15:53
La TVA devient ainsi la première régie américaine à signer un contrat d'achat d'électricité pour un réacteur nucléaire avancé. Hermes 2 constitue la première étape de l'accord stratégique Google-Kairos Power, visant 500 MW de capacité nucléaire avancée d'ici 2035.
La mise en service du réacteur unique Hermes 2 est prévue en 2030, après un relèvement de puissance de 28 à 50 MW, afin de soutenir la croissance énergétique des activités de Google et de décarboner ses opérations régionales.
Valeurs associées
|203,8350 USD
|NASDAQ
|-0,03%
