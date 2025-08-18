Google mise sur le nucléaire pour alimenter ses centres de données information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 15:53









(Zonebourse.com) - Google , Kairos Power (société US spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires avancés) et la Tennessee Valley Authority (TVA) annoncent un accord pour développer Hermes 2, une centrale nucléaire de génération IV à Oak Ridge (Tennessee). Cette installation fournira jusqu'à 50 MW d'électricité continue au réseau de la TVA, qui alimente les centres de données Google dans le Tennessee et en Alabama.



La TVA devient ainsi la première régie américaine à signer un contrat d'achat d'électricité pour un réacteur nucléaire avancé. Hermes 2 constitue la première étape de l'accord stratégique Google-Kairos Power, visant 500 MW de capacité nucléaire avancée d'ici 2035.



La mise en service du réacteur unique Hermes 2 est prévue en 2030, après un relèvement de puissance de 28 à 50 MW, afin de soutenir la croissance énergétique des activités de Google et de décarboner ses opérations régionales.





