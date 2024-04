Communiqué de presse VOGO



2023

Des résultats qui reflètent la transformation du modèle d’affaires.

Une nette amélioration de l’activité et de la rentabilité au second semestre.



2024

Une solide visibilité dans la croissance et l’amélioration des résultats.



Une amélioration de l’activité tout au long de l’exercice avec la montée en puissance progressive du modèle TaaS (Technology as a Service)



Sur l’année, le chiffre d’affaires atteint 9,6 M€ contre 12 M€ sur l’exercice 2022, en repli de 20%.

Le chiffre d’affaires du second semestre s’établit à 5,1 M€, en croissance d’environ 14% par rapport à la première partie de l’année, matérialisant les premiers bénéfices du modèle TaaS (Technology as a Service) encouragé par une part importante de nouveaux clients et adopté par VOGO à compter du début de l’exercice 2023.