Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone va retirer Huawei du coeur de ses réseaux Reuters • 05/02/2020 à 09:44









LONDRES, 5 février (Reuters) - Vodafone VOD.L , deuxième opérateur mobile au monde, va retirer les équipements de Huawei HWT.UL du coeur de ses réseaux en Europe, a annoncé mercredi son directeur général, Nick Read. L'opérateur britannique a pris cette décision en se fondant sur les recommandations de la Commission européenne, qui, sans nommer directement Huawei, autorisent l'exclusion des équipementiers jugés à "haut risque" dans les réseaux 5G en Europe. Le gouvernement britannique a en outre décidé de limiter la participation de Huawei au déploiement de la 5G en Grande-Bretagne alors que le groupe chinois, qui s'en défend, est accusé par les Etats-Unis de servir aux activités d'espionnage de la Chine. "Nous avons désormais décidé, en conséquence de la boîte à outils de l'UE et de la décision du gouvernement britannique, de retirer Huawei du coeur (de nos réseaux)", a déclaré Nick Read à la presse. "La mise en oeuvre (de cette décision) va prendre environ cinq ans à un coût d'environ 200 millions d'euros", a-t-il ajouté. (Paul Sandle version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE +0.70%