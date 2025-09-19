 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 912,31
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vodafone va acquérir les actifs de Telekom Romania
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 10:07

Vodafone Romania et Digi Romania ont conclu des accords contraignants avec Hellenic Telecommunications Organization pour l'acquisition de certaines parties distinctes de la filiale d'OTE, Telekom Romania Mobile Communications (TKRM).

Vodafone acquerra TKRM et sa base de clients pour 30 millions d'euros (avant ajustements standard à la clôture), tandis que Digi a accepté d'acquérir son activité de clients prépayés.

Les deux sociétés obtiendront également des fréquences et des tours supplémentaires dans le cadre de la transaction.

Margherita Della Valle, directrice générale du groupe Vodafone, a déclaré : ' Cette transaction soutient notre stratégie visant à renforcer notre position sur les marchés en croissance, ce qui nous permet d'investir dans des réseaux de haute qualité sur lesquels nos clients peuvent compter. '

La transaction devrait être finalisée début octobre 2025.

Valeurs associées

VODAFONE GROUP
85,620 GBX LSE +1,21%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank