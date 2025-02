Vodafone: profit trimestriel dopé par une cession information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Vodafone publie au titre de son premier trimestre 2024-25 un profit opérationnel en croissance de 43% à 1,54 milliard d'euros, dopé principalement par un gain de 0,7 milliard sur la cession d'une participation de 18% dans Indus Towers.



Son EBITDAaL s'est accru de 2,1% (+5,1% en organique) à 2,68 milliards, soit une marge de 29,7% pour des revenus en progression de 2,8% à 9,04 milliards d'euros, avec une augmentation de 3,2% des revenus de services (+5,4% en organique).



'Nous continuons de réaliser une forte croissance des revenus en Afrique et en Turquie, tandis que l'inflation plus basse ralentit la hausse des revenus en Europe mais accélère celle de l'EBITDAaL du groupe', pointe la CEO Margherita Della Valle.





