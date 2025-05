Vodafone: pénalisé par des dépréciations en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - Vodafone a publié ce matin ses résultats préliminaires pour l'exercice fiscal 2025, faisant état d'un chiffre d'affaires de 37,45 milliards d'euros, en hausse de 2 % par rapport à 2024.



Si l'EBITDAaL ajusté ressort à 10,93 milliards d'euros (-0,8 %), le résultat d'exploitation s'établit à -411 millions d'euros, très loin des +3,67 milliards enregistrés un an plus tôt. Vodafone pointe notamment des dépréciations en Allemagne et en Roumanie pour un montant total de 4,5 milliards d'euros.



Conséquence : le groupe accuse une perte nette de 3,7 milliards d'euros, contre un bénéfice de 1,5 milliard en 2024, soit un BPA de -15,86 cents contre +4,45 cents un an auparavant, toujours en raison des dépréciations enregistrées.



En revanche, en données ajustées, le BPA progresse de 7,47 à 7,87 cents.



' Le contexte macroéconomique actuel présente d'importantes incertitudes, notamment en matière de commerce et de taux de change, ce qui pourrait affecter notre performance financière au cours de l'exercice à venir ', souligne Vodafone.



Sur la base des évaluations actuelles de la conjoncture macroéconomique, l'EBITDAaL ajusté est attendu entre 11,0 et 11,3 milliards d'euros, et le flux de trésorerie disponible ajusté entre 2,6 et 2,8 milliards.





