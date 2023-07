Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: Luka Mucic, futur directeur financier du groupe information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 10:19









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce aujourd'hui la nomination de Luka Mucic au poste de directeur financier et directeur exécutif de Vodafone, à compter du 1er septembre 2023.



' Je suis ravie que Luka rejoigne l'équipe Vodafone. Il a une solide expérience en matière de leadership international, de repositionnement d'entreprise et de création de valeur. Luka nous rejoint à un moment critique alors que nous entreprenons la transformation de Vodafone', a déclaré Margherita Della Valle, directrice générale du groupe Vodafone.



'Il apporte avec lui une vaste expérience dans la finance, le commerce international - en particulier en Allemagne - et la technologie' a ajouté Jean-François van Boxmeer, président du groupe Vodafone.





