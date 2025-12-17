Vodafone finalise l'acquisition de Skaylink pour 175 millions d'euros

(AOF) - Vodafone annonce avoir finalisé l'acquisition de 100 % de Skaylink GmbH pour un montant total de 175 millions d'euros. "Cette acquisition permettra d'accélérer la croissance de Vodafone dans des domaines clés tels que les services professionnels et gérés, le cloud et la sécurité en Allemagne et dans toute l'Europe", précise un communiqué de l'opérateur britannique de télécommunications.
