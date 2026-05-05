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Vodafone fait l'acquisition de la totalité du capital de VodafoneThree
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 07:58

Vodafone a conclu un accord pour le rachat de la participation de CK Hutchison Group Telecom Holding Limited (CKHGT) au sein de la coentreprise VodafoneThree pour 4,3 milliards de livres sterling, soit environ 4,9 milliards d'euros, via une annulation d'actions.

Une fois la transaction réalisée, Vodafone sera l'unique propriétaire de VodafoneThree, le plus grand opérateur mobile du Royaume-Uni et l'un des fournisseurs de haut débit à la croissance la plus rapide.

La société rappelle que depuis l'année dernière et la fusion entre Vodafone UK et Three UK, des progrès significatifs ont été accomplis dans l'intégration des deux entreprises. Ces progrès se sont traduits par des améliorations considérables de la qualité du réseau, réalisés en avance sur le calendrier prévu. En outre, une amélioration significative de l'expérience client globale et de la fidélité a également été observée.

Au niveau financier, Vodafone financera cette acquisition via l'annulation des actions de CKHGT, qui détient 49% de VodafoneThree, avec 4,3 milliards de livres sterling en numéraire provenant des ressources de trésorerie existantes.

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