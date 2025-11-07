Vodafone et AST SpaceMobile choisissent l'Allemagne pour leur centre européen d'opérations satellitaires
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 12:51
Vodafone annonce, avec AST SpaceMobile, la création d'un centre d'opérations satellitaires européen en Allemagne, destiné à piloter la future constellation SatCo et à renforcer la souveraineté numérique de l'Union européenne. Le site sera implanté près de Munich ou de Hanovre.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de leur coentreprise luxembourgeoise SatCo, dédiée à la connectivité mobile par satellite pour les opérateurs européens. Le lancement commercial est prévu à partir de 2026.
La constellation intégrera un 'command switch' garantissant la supervision et la sécurité européennes via le chiffrement des communications et la gestion des faisceaux satellitaires.
Le réseau soutiendra également les communications d'urgence et de secours, conformément à la vision du système européen de communication critique (EUCCS).
