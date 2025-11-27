Vladimir Poutine se dit surpris par les sanctions américaines contre les compagnies pétrolières russes

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu'il était surpris par les sanctions américaines contre les compagnies pétrolières russes.

Le mois dernier, les États-Unis ont imposé leurs sanctions les plus sévères à ce jour au secteur énergétique russe, ciblant les grandes compagnies pétrolières Lukoil

LKOH.MM et Rosneft ROSN.MM .

Les sanctions détruisent les relations de la Russie avec les États-Unis, a ajouté Vladimir Poutine.