Vladimir Poutine en Inde pour renforcer les liens commerciaux et militaires

(Actualisé à l'arrivée de Poutine, déclaration de Modi)

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé jeudi en Inde, où il a notamment vanté la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures, en dépit des sanctions imposées par les pays occidentaux.

Cette visite d'Etat de deux jours, la première en quatre ans, a pour objectif d'accroître les ventes de pétrole russe, de systèmes de missiles et d'avions de chasse et d'élargir les relations économiques au-delà de l'énergie et des équipements de défense, malgré les pressions américaines sur l'Inde pour qu'elle s'éloigne de Moscou.

"L'amitié entre l'Inde et la Russie est une amitié éprouvée par le temps qui a grandement bénéficié à nos peuples", a écrit le Premier ministre indien Narendra Modi sur la plateforme X après avoir chaleureusement reçu Vladimir Poutine à l'aéroport de New Delhi.

Les deux pays visent à porter leurs échanges bilatéraux à 100 milliards de dollars d'ici 2030, après une hausse de plus de cinq fois, passant d'environ 13 milliards en 2021 à près de 69 milliards en 2024-2025, presque entièrement tirée par les importations énergétiques indiennes.

Le commerce bilatéral a reculé à 28,25 milliards de dollars entre avril et août 2025, reflétant une baisse des importations de pétrole brut après l'imposition de tarifs punitifs sur les produits indiens et de sanctions par Washington.

La Russie souhaite importer davantage de produits indiens pour rééquilibrer des échanges actuellement dominés par l'énergie, a déclaré Maxime Orechkine, chef adjoint de l'administration présidentielle russe, lors d'une conférence économique à New Delhi.

"La délégation russe et les représentants des entreprises sont venus avec un objectif très précis (...) nous sommes venus pour les biens et services indiens. Nous voulons augmenter significativement nos achats", a-t-il affirmé.

"Ce n'est pas une histoire ponctuelle, mais un choix stratégique pour développer les relations" entre les deux pays, a-t-il ajouté, précisant que la part de l'Inde dans les importations russes ne dépasse pas 2%.

Maxime Orechkine a cité les biens de consommation, les produits alimentaires et agricoles, les médicaments, les équipements de télécommunication, les services informatiques et les pièces détachées pour machines industrielles comme secteurs potentiels pour accroître les importations.

Le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal, a déclaré que New Delhi souhaitait diversifier ses exportations vers la Russie et augmenter les ventes d'automobiles, de produits électroniques, d'équipements de traitement de données, de machines lourdes, de composants industriels, de textiles et de produits alimentaires.

"La Russie a une énorme demande pour une large gamme de biens industriels et de produits de consommation, offrant de multiples opportunités inexploitées pour les entreprises indiennes", a déclaré Piyush Goyal à la conférence.

"Nous devons apporter plus de diversité à notre panier commercial. Nous devons le rendre plus équilibré entre la Russie et l'Inde. Nous devons ajouter plus de variété", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Manoj Kumar et Gleb Bryanski; version française Nicolas Delame et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)