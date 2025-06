Vividion Therapeutics, filiale de Bayer, obtient les droits exclusifs mondiaux du VVD-214

(AOF) - Vividion Therapeutics, filiale à 100 % du groupe Bayer, a annoncé l’obtention des droits exclusifs mondiaux pour le développement et la commercialisation du VVD-214. Cet inhibiteur covalent de l’hélicase Werner en phase clinique a été découvert et développé dans le cadre d’un accord de collaboration conclu entre Vividion Therapeutics et Roche en 2020. Des données préliminaires d’une première étude chez l’homme ont montré que VVD-214 est bien toléré et présente des signes d’activité prometteurs.

Cet essai évaluait le VVD-214 en monothérapie et en association avec le pembrolizumab comme option thérapeutique pour les patients atteints de tumeurs solides, notamment dans les cancers colorectaux, de l'endomètre, de l'ovaire et de l'estomac.

