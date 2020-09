Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi satisfait de la décision de la justice européenne sur Mediaset Reuters • 03/09/2020 à 16:16









PARIS, 3 septembre (Reuters) - Vivendi VIV.PA a dit jeudi prendre acte avec "grande satisfaction" de l'arrêt rendu ce jour par la cour de justice de l'union européenne dans l'affaire Mediaset MS.MI . Vivendi dit en outre renouveller son engagement envers l'Italie et confirme sa volonté d'y être un investisseur à long terme. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé jeudi que la loi italienne imposant à Vivendi de céder les deux tiers de sa part dans le groupe italien Mediaset était contraire aux règles communautaires. (Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame.)

Valeurs associées MEDIASET MIL +5.38% VIVENDI Euronext Paris -0.70%