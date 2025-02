Vivendi : s'envole soudain de +5% depuis 13H12 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 13:59









(CercleFinance.com) - La 'nouvelle' ne circule pas encore sur les 'réseaux' mais elle a fait décoller Videndi à 13H12 : le titre a rapidement pris +5% et grimpé jusque vers 2,844E.

Le titre franchit ainsi la récente résistance des 2,77E et pourrait rapidement tester les 3E.





Valeurs associées VIVENDI 2,84 EUR Euronext Paris +4,83%