VIVENDI PORTE PLAINTE AUPRÈS DE L'UE CONTRE UNE LOI ITALIENNE MILAN (Reuters) - Vivendi a déposé une plainte officielle auprès de la Commission européenne contre un texte de loi du gouvernement italien susceptible de limiter les activités du groupe français dans la Péninsule, a-t-on appris de trois sources. Le gouvernement de Giuseppe Conte a approuvé le mois dernier un texte de loi qui enjoint à l'organisme italien de surveillance des communications de mener jusqu'à six mois d'enquête sur les entreprises opérant à la fois dans les secteurs des télécommunications et des médias, afin de déterminer si elles ne portent pas atteinte à la pluralité des médias. Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, détient 29% du capital de Mediaset et une participation de 24% dans Telecom Italia. (Elvira Pollina; version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées MEDIASET MIL -1.61% TELECOM ITALIA MIL -3.94% VIVENDI Euronext Paris +0.87%