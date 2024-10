Vivendi porté par la croissance de Lagardère

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les trois sociétés Canal+, Havas et Louis Hachette Group ayant vocation à devenir indépendantes de Vivendi.

La direction de Vivendi incarnée par Yannick Bollore, président du directoire, et Arnaud de Puyfontaine, directeur général saluent "la solidité de nos principaux métiers et leur capacité à devenir indépendants si l'Assemblée générale du 9 décembre 2024 approuve le projet de scission du groupe".

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Vivendi s’élève à 4,75 milliards d’euros, au titre de son troisième trimestre, en augmentation de 95,8 % par rapport à la même période de 2023. Cette hausse comprend principalement l’incidence de la consolidation de Lagardère, en hausse de 9,2% à 2,417 milliards d'euros sur la période. En données organiques, les revenus de Vivendi ont progressé de 2,3%. Les revenus de Canal + se sont contractés de 1,7% à 1,529 milliard d'euros, ceux d'Havas de 3,5% à 674 millions d'euros et ceux de Prisma Media de 1,6% à 67 millions d'euros.

