Vivendi : l'ANR en progression de 7,8%

(AOF) - Vivendi , dont l'assemblée générale est programmée ce lundi matin, a déclaré au titre du premier trimestre 2025 un chiffre d'affaires à 69,4 millions d’euros, stable par rapport au premier trimestre 2024 (+0,6 % et +0,3 % à taux de change et périmètre constants). Quatre mois après sa scission, le groupe a enregistré un actif net réévalué (ANR) de 5,2 milliards d'euros au 31 mars 2025, en progression de 7,8% par rapport à fin décembre. Son endettement financier net au premier trimestre s'élève à 1,66 milliards d'euros contre 2,07 milliards au 31 décembre 2024.

"2025 représente un nouveau chapitre dans l'histoire de Vivendi et une année de réinvention après avoir réalisé la scission du groupe en décembre dernier. Au cours du 1er trimestre de cette année, dans le cadre d'une gestion dynamique de ses participations, Vivendi a choisi de se concentrer sur les secteurs des contenus, des médias et du divertissement. Notre désengagement des télécoms nous a conduit à céder l'essentiel de notre participation dans TIM et de réduire ainsi de manière importante notre endettement financier net", ont déclaré Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire.

