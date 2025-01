Vivendi fera appel de la décision du tribunal de Milan dans le dossier TIM

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le 15 décembre dernier, Vivendi avait déposé une assignation devant le tribunal de Milan à l'encontre de TIM, demandant au tribunal d'annuler la résolution du Conseil d'administration de TIM, adoptée le 5 novembre 2023. Elle approuvait la cession de son réseau fixe sans le soumettre à l'assemblée des actionnaires (ainsi qu'à la procédure en matière d'opérations entre partie liées) et déclarait l'inopposabilité de l'accord de cession du 6 novembre 2023.

