Vivendi: fait appel de la décision du tribunal de Milan information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - Vivendi prend acte de la décision du tribunal de Milan de rejeter sa réclamation contre la décision du Conseil d'administration de TIM relative à la vente de son réseau fixe.



Dans un arrêt rendu ce jour, le tribunal a jugé cette demande irrecevable en raison d'un défaut de qualité pour agir (notamment parce que Vivendi n'aurait pas déclaré son intention de voter en cas de convocation d'une assemblée générale) et n'a pas examiné le fond de l'affaire.



'Malgré le rejet de sa demande pour des motifs purement formels par le tribunal de Milan, Vivendi continue de penser que la cession du réseau de TIM aurait dû faire l'objet d'un vote en Assemblée Générale car il s'agit d'un bien essentiel de la société qui modifierait l'objet social de TIM' indique le groupe.



Pour cette raison, Vivendi entend faire appel de cette décision.





