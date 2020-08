Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi et Amber n'entendent pas agir de concert entre elles vis-à-vis de Lagardère - AMF Reuters • 11/08/2020 à 10:40









PARIS, 11 août (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré mardi dans un communiqué que: * VIVENDI ET AMBER N'ENTENDENT PAS AGIR DE CONCERT ENTRE ELLES VIS-À-VIS DE LAGARDÈRE ET N'ENVISAGENT PAS D'EXERCER LEURS DROITS DE VOTE AU SEIN DE LAGARDÈRE POUR METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE COMMUNE * VIVENDI ET AMBER SAISIRONT CONJOINTEMENT LAGARDÈRE DANS LES DIX JOURS OUVRÉS DE LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS D'UNE DEMANDE ÉCRITE AMIABLE DE CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE * EN CAS DE REFUS, CHACUNE DES PARTIES AURA LA FACULTÉ DE SOLLICITER EN JUSTICE LA CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ; DANS CE CAS L'AUTRE PARTIE DEVRA SE JOINDRE À CETTE ACTION * LE PACTE EST CONCLU POUR UNE DURÉE DE 5 ANS À COMPTER DE SA SIGNATURE ET SERA RÉSILIÉ DE PLEIN DROIT DÈS LORS QU'UNE PARTIE CESSERA DE DÉTENIR, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, MOINS DE 10% DU CAPITAL DE LAGARDÈRE Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -0.07% VIVENDI Euronext Paris +3.34%