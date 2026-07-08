Vivendi : dévisse de -20% vers 11,75E, au plus bas depuis le 31 mars

Vivendi dévisse de -20% vers 11,75 EUR en réaction à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris "qui a considéré que Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlaient pas Vivendi".

Le titre referme le "gap" des 11,85 EUR du 2 avril et efface d'un coup tous ses gains depuis le 31 mars dernier.

Le retracement du plancher des 11,68 EUR du 26 mars ne peut plus être exclu.