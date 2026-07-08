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Vivendi : dévisse de -20% vers 11,75E, au plus bas depuis le 31 mars
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 10:55

Vivendi dévisse de -20% vers 11,75 EUR en réaction à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris "qui a considéré que Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlaient pas Vivendi".

Le titre referme le "gap" des 11,85 EUR du 2 avril et efface d'un coup tous ses gains depuis le 31 mars dernier.

Le retracement du plancher des 11,68 EUR du 26 mars ne peut plus être exclu.

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1,9420 EUR Euronext Paris -11,65%
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1 commentaire

  • 16:15

    11.75 ....11.85....? ? ? a 10h55 ....y en a qui commence tôt l'apéro .....

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