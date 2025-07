Vivendi: des griefs de Bruxelles au sujet de Lagardère information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Dans une communication vendredi soir, Vivendi a indiqué s'être vu adressé des griefs par la Commission européenne dans le cadre de son enquête formelle au sujet de son acquisition du contrôle exclusif du groupe Lagardère.



Ce document présente les résultats provisoires de l'instruction menée par Bruxelles et marque seulement l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure. Il n'établit pas l'existence à ce stade d'une infraction et n'impose pas de sanction.



Vivendi conteste les allégations de la Commission européenne, ajoutant qu'il examinera en détail la communication de griefs et y répondra de manière argumentée afin d'obtenir sa mise hors de cause et la clôture de l'enquête.





