Vivendi: décision du conseil de Telecom Italia contestée

(CercleFinance.com) - Vivendi fait part de son intention d'utiliser 'l'ensemble des moyens légaux à sa disposition' pour contester la décision du conseil d'administration de Telecom Italia d'accepter l'offre de KKR pour l'acquisition du réseau de TIM.



Selon le groupe français, détenteur de près d'un quart du capital de l'opérateur italien, cette décision prise 'sans avoir préalablement informé et sollicité le vote des actionnaires de Telecom Italia, enfreint les règles de gouvernance applicables'.



'Le conseil d'administration de Telecom Italia a privé chaque actionnaire du droit d'exprimer son opinion en assemblée, ainsi que du droit de retrait associé pour les actionnaires en désaccord', affirme-t-il notamment.





