Vivendi conclut un accord de financement pour le remboursement de ses obligations

Vivendi SE VIV.PA :
* CONCLUT DES ACCORDS DE FINANCEMENT STRUCTURÉS POUR COUVRIR L’ÉVENTUEL REMBOURSEMENT DE SA DETTE OBLIGATAIRE
* VALEUR NOMINALE DE 2 MILLIARDS D’EUROS
* DES ACCORDS BILATÉRAUX DE FINANCEMENTS STRUCTURÉS PRÉVOYANT LA CONCLUSION DE PRODUITS DÉRIVÉS À DÉNOUEMENT PUREMENT MONÉTAIRE PORTANT SUR UNE PARTIE DES TITRES UNIVERSAL MUSIC GROUP (UMG)
* FINANCEMENTS ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN SEPTEMBRE 2026 ET PROROGEABLES D’UN AN
* PERMETTRAIENT À VIVENDI DE DISPOSER DES FONDS POUR METTRE EN ŒUVRE LE REMBOURSEMENT DE SA DETTE OBLIGATAIRE
* SI CE PROJET DEVAIT SE POURSUIVRE À L’ISSUE DE CETTE PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION, UNE DÉCISION POURRAIT ÊTRE PRISE À LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE 2024
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(Rédaction de Gdansk)
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