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Vivendi conclut un accord de financement pour le remboursement de ses obligations
information fournie par Reuters 27/09/2024 à 17:57

Vivendi SE VIV.PA :

* CONCLUT DES ACCORDS DE FINANCEMENT STRUCTURÉS POUR COUVRIR L’ÉVENTUEL REMBOURSEMENT DE SA DETTE OBLIGATAIRE

* VALEUR NOMINALE DE 2 MILLIARDS D’EUROS

* DES ACCORDS BILATÉRAUX DE FINANCEMENTS STRUCTURÉS PRÉVOYANT LA CONCLUSION DE PRODUITS DÉRIVÉS À DÉNOUEMENT PUREMENT MONÉTAIRE PORTANT SUR UNE PARTIE DES TITRES UNIVERSAL MUSIC GROUP (UMG)

* FINANCEMENTS ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN SEPTEMBRE 2026 ET PROROGEABLES D’UN AN

* PERMETTRAIENT À VIVENDI DE DISPOSER DES FONDS POUR METTRE EN ŒUVRE LE REMBOURSEMENT DE SA DETTE OBLIGATAIRE

* SI CE PROJET DEVAIT SE POURSUIVRE À L’ISSUE DE CETTE PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION, UNE DÉCISION POURRAIT ÊTRE PRISE À LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE 2024

Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA

(Rédaction de Gdansk)

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