Vivendi compose avec une baisse de l'activité et de ses bénéfices au 1er semestre

Dans ce contexte, le groupe indique poursuivre la réduction de ses coûts au sein du siège. De son côté, Gameloft, éditeur et développeur de jeux vidéo détenu à 100% par Vivendi, est parvenu à améliorer sa marge malgré un marché des jeux vidéo sous tension.

Vivendi a enregistré un résultat net part du groupe de 28 millions d'euros au titre du 1er semestre de son exercice comptable, en baisse de 6,7% sur un an. De son côté, le BPA est resté stable à 0,03 euro, indique le groupe qui précise que ses comptes sont établis selon les normes IFRS et ne sont pas audités.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 140 MEUR, en baisse de 3,5% en publié. A taux de change et périmètre constants, le recul atteint 6,4%, une évolution qui s'explique notamment par la saisonnalité des lancements de jeux de Gameloft.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) ressort à 4 MEUR, contre 18 MEUR un an plus tôt. Il intègre un coût net de 21 MEUR lié à la rupture conventionnelle collective mise en oeuvre au siège du groupe. Hors cet impact, l'EBITA se serait élevé à 25 MEUR, soit une amélioration de 7 MEUR par rapport au premier semestre 2025, assure le groupe.

Pour sa part, Gameloft a dégagé un EBITA ajusté de 9 MEUR, en hausse de 10,1%, grâce notamment à la maîtrise de ses charges opérationnelles. Sa marge d'EBITA est passée de 5,5% à 6,6%. Son chiffre d'affaires a toutefois reculé de 7,3%, à 132 MEUR, et de 6,1% à taux de change et périmètre constants. Le groupe rappelle néanmoins que plusieurs lancements et mises à jour majeures sont prévus au second semestre (dont Bluey's Happy Snaps à l'automne).

Selon Yannick Bolloré, président du Conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire, "Gameloft confirme sa gestion rigoureuse des coûts et son objectif stratégique de rééquilibrage en faveur du segment PC/console". Ce dernier représente désormais 49% du chiffre d'affaires de Gameloft.

Au 30 juin, l'endettement financier net de Vivendi atteignait 1,591 milliard d'euros, contre 1,501 MdEUR fin 2025, principalement sous l'effet des investissements réalisés dans V Collection et Prisma Group ainsi que du versement du dividende 2025. La valeur globale de son portefeuille d'investissement s'établissait à 5,117 milliards d'euros, contre 5,878 MdsEUR au 31 décembre 2025. Elle a depuis diminué à 4,4 MdsEUR au 31 août, dans un contexte marqué notamment par la baisse du cours d'Universal Music Group.

Le titre Vivendi a achevé la séance sur un gain de 0,63% mais affiche une contraction de l'ordre de 33% depuis le début de l'année.