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Vivendi : CA à -3,5% au S1 avec l'effet de saisonnalité des lancements de jeux
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 17:54
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Vivendi VIV.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en recul de 3,5% sur les six premiers mois de son exercice financier, à 140 millions d'euros, le groupe citant un effet de saisonnalité des lancements de jeux de Gameloft.

Sur la période, la holding française affiche un résultat opérationnel ajusté (Ebita) de 4 millions d'euros, contre 18 millions enregistrés il y a un an.

"Les frais de structure du siège de Vivendi sont en amélioration de 13,8% par rapport au premier semestre 2025 en excluant l'impact net de la rupture conventionnelle collective réalisée en son sein. (...) Hors cet impact, notre résultat opérationnel ajusté, affiché à 4 millions d'euros au premier semestre 2026, s'établirait à 25 millions d'euros", ont déclaré dans un communiqué Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire.

Au premier semestre 2026, le résultat net part du groupe est un bénéfice de 28 millions d'euros, contre un bénéfice de 30 millions d'euros au premier semestre 2025, ajoute Vivendi dans le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban)

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