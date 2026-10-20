Vivendi-CA +13,8% au T3 avec les mises à jour des principaux jeux du catalogue Gameflot

Vivendi VIV.PA a publié mardi une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, citant une fois de plus la performance de Gameloft, mais la valeur globale du portefeuille d’investissements de la holding française a diminué.

* Le chiffre d’affaires de la période juillet-septembre ressort à 77 millions d’euros, en hausse de 13,8% sur un an.

* Le chiffre d’affaires de Gameloft s'élève à 72 millions, en croissance organique de 6,1%.

* Ce résultat reflète "le succès des mises à jour des principaux jeux du catalogue, au premier rang desquels Disney Dreamlight Valley", précise le groupe dans un communiqué.

* Au 30 septembre, la valeur globale du portefeuille d’investissements de Vivendi s’élève à 4,239 milliards d’euros, contre 5,117 milliards au 30 juin 2026.

(Rédigé par Augustin Turpin)