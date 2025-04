Vivendi: ANR en hausse, dette en baisse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 09:44









(CercleFinance.com) - Vivendi a fait état lundi d'une hausse de son actif net réévalué (ANR) au titre du premier trimestre, ainsi que d'une baisse significative de son endettement.



La holding, qui a bouclé son scission en décembre dernier, annonce que son ANR est ressorti à 5,2 milliards d'euros à la fin mars, à comparer avec 4,8 milliards fin 2024.



Le groupe, qui détient notamment des participations dans Universal Music Group (UMG), Telecom Italia, Lagardère et Banijay, fait également part d'une baisse significative de son endettement financier net.



En données ajustées, celui-ci s'est réduit à moins de 1,7 milliard d'euros au premier trimestre, contre un peu plus de deux milliards d'euros au 31 décembre dernier.



Son chiffre d'affaires - essentiellement composé par l'activité de Gameloft - s'établit à 69,4 millions d'euros, stable par rapport au premier trimestre 2024 (+0,6% en données publiées et +0,3 % à taux de change et périmètre constants).



'Vivendi dispose d'un portefeuille d'actifs de grande qualité et d'un bilan solide face à un environnement économique et boursier chahuté et incertain', assurent Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire, cités dans un communiqué.



'Nous restons convaincus du choix que nous avons fait de scinder le Groupe à la fin de 2024 et confiants dans la capacité de cette opération à être créatrice de valeur pour toutes les parties prenantes', ajoutent-ils.



A la Bourse de Paris, l'action Vivendi progressait de 1,3% lundi matin dans les premiers échanges, à comparer avec un gain de 0,6% pour l'indice SBF 120.





Valeurs associées VIVENDI 2,6530 EUR Euronext Paris +1,84%