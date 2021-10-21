Vivendi affiche un CA au T3 en hausse à 2,48 milliards d'euros
information fournie par Reuters21/10/2021 à 17:52
21 octobre (Reuters) - VIVENDI SE VIV.PA :
* FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE VIVENDI AU TROISIÈME TRIMESTRE 2021 : +10,3% A TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 EUR 2,48 MDS, +14,1% par rapport à 2020
* CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE CANAL+ AU T3 EUR 1,47 MD, +6,3% PAR RAPPORT À 2020
* SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2021, LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE VIVENDI S’ÉLÈVE À 6 870 MILLIONS D’EUROS, CONTRE 6 291 MILLIONS D’EUROS À LA MÊME PÉRIODE DE 2020
* L’ACQUISITION DU SOLDE DES ACTIONS LAGARDÈRE DÉTENUES PAR AMBER CAPITAL SERA RÉALISÉE D’ICI AU 15 DÉCEMBRE 2022
* EN CAS DE RÉALISATION DE CETTE ACQUISITION, VIVENDI DÉTIENDRA 45,1 % DU CAPITAL ET 36,2 % DES DROITS DE VOTE DE LAGARDÈRE, FRANCHISSANT AINSI EN HAUSSE LES SEUILS DE 30% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LAGARDÈRE
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(Gdansk Newsroom)
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