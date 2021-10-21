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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vivendi affiche un CA au T3 en hausse à 2,48 milliards d'euros
information fournie par Reuters21/10/2021 à 17:52

21 octobre (Reuters) - VIVENDI SE VIV.PA :

* FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE VIVENDI AU TROISIÈME TRIMESTRE 2021 : +10,3% A TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 EUR 2,48 MDS, +14,1% par rapport à 2020

* CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE CANAL+ AU T3 EUR 1,47 MD, +6,3% PAR RAPPORT À 2020

* SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2021, LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE VIVENDI S’ÉLÈVE À 6 870 MILLIONS D’EUROS, CONTRE 6 291 MILLIONS D’EUROS À LA MÊME PÉRIODE DE 2020

* L’ACQUISITION DU SOLDE DES ACTIONS LAGARDÈRE DÉTENUES PAR AMBER CAPITAL SERA RÉALISÉE D’ICI AU 15 DÉCEMBRE 2022

* EN CAS DE RÉALISATION DE CETTE ACQUISITION, VIVENDI DÉTIENDRA 45,1 % DU CAPITAL ET 36,2 % DES DROITS DE VOTE DE LAGARDÈRE, FRANCHISSANT AINSI EN HAUSSE LES SEUILS DE 30% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LAGARDÈRE

Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA

(Gdansk Newsroom)

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