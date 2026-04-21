 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vivendi affiche 69 millions € de revenus au T1, +1,3% à périmètre et changes constants
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 07:56

* Vivendi publie un chiffre d’affaires de 69 millions EUR au 1er trimestre 2026, en hausse de 1,3% à change et périmètre constants par rapport au 1er trimestre 2025. * Valeur du portefeuille de participations cotées à 4,426 milliards EUR au 31 mars 2026. * Gameloft annonce lancement de deux nouveaux jeux vidéo. * Création de V Collection, nouvelle filiale dédiée aux contenus de luxe dans les médias et la culture. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Vivendi SE published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/57031CCAA10135E00FF159516381AF259E1016AC/37161

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VIVENDI
2,2260 EUR Euronext Paris +1,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank