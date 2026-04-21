Vivendi affiche 69 millions € de revenus au T1, +1,3% à périmètre et changes constants

* Vivendi publie un chiffre d’affaires de 69 millions EUR au 1er trimestre 2026, en hausse de 1,3% à change et périmètre constants par rapport au 1er trimestre 2025. * Valeur du portefeuille de participations cotées à 4,426 milliards EUR au 31 mars 2026. * Gameloft annonce lancement de deux nouveaux jeux vidéo. * Création de V Collection, nouvelle filiale dédiée aux contenus de luxe dans les médias et la culture. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Vivendi SE published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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